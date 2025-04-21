شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز شكوى ضد زيزو للمطالبة بغرامات والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى سيف زاهر عن مكالمة دارت بينه وبين مسئول بنادى الزمالك حول مصير أحمد مصطفى زيزو، وتغيبه عن التدريبات، حيث قال المسئول إن النادى يجهز شكوى لتقديمها لمطالبة اللاعب بدفع غرامات مالية.

وقال زاهر، فى برنامج ملعب أون الذى يذاع على قناة أون سبورت، إن المصدر أخطره بأن كل يوم يغيب فيه تزيد الغرامات تزيد عليه، كما أنه حتى الآن وصلت الغرامة إلى 5 ملايين جنيه.

وأشار زاهر إلى أن المصدر اختتم تصريحاته بأن الشكوى سيتم تقديمها بنهاية الموسم.