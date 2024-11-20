سلطات أميركا اعترفت بالمعارض إدموندو غونزاليس أوروتيا رئيسا منتخبا لفنزويلا وكراكاس اعتبرتها خطوة "سخيفة"

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها اعترفت بزعيم المعارضة الفنزويلية إدموندو غونزاليس أوروتيا "رئيسا منتخبا" لفنزويلا.

وجاء في منشور لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على منصة إكس "لقد قال الشعب الفنزويلي كلمته المدوية في 28 تموز وجعل (غونزاليس أوروتيا) الرئيس المنتخب"، لافتا إلى أنّ "الديمقراطية تتطلب احترام إرادة الناخبين".

اعتبرت وزارة الخارجية الفنزويلية اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا "رئيسا منتخبا" لفنزويلا خطوة "سخيفة" وتكرارا لسيناريو اعترافها بالمعارض خوان غوايدو في 2019 رئيسا مؤقتا للبلاد.

ولم تعترف واشنطن بفوز الرئيس الفنزويلي الفنزويلي نيكولاس مادورو بولاية جديدة في الانتخابات التي جرت في 28 تمّوز

واتّهمت المعارضة النظام بتزوير النتائج، مؤكّدة أنّ الفائز هو مرشّحها إدموندو غونزاليس أوروتيا.

وسبق للولايات المتحدة أن أعلنت أن أوروتيا حصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات، لكن من دون أن يصل بها الأمر إلى اعتباره "الرئيس المنتخب".