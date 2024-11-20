القناة 13 الإسرائيلية: زيارة هوكشتاين إلى تل أبيب قد تتأخر بسبب فجوات كبيرة بين إسرائيل ولبنان

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن "زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتايتن إلى تل أبيب قد تتأخر بسبب فجوات كبيرة بين إسرائيل ولبنان".

وأوضحت أن "الخلاف الرئيسي حاليا هو مطالبة إسرائيل بالحفاظ على حرية العمل العسكري في جنوب لبنان".

وكان قد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لـ"الشرق الأوسط" بعد لقائه لساعتين مع هوكشتاين، أن "الوضع جيد مبدئياً زما تبقى لإنجازه هو بعض التفاصيل"، مشيراً إلى أن "هناك ممثلاً عنه وممثلاً عن الأميركيين لمناقشة بعض التفاصيل التقنية، وبتها قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي ستكون مغادرة هوكشتاين إلى إسرائيل، وننتظر ما سيحمله من هناك".

وكرر بري، أن "الأمور جيدة"، لافتاً الى أن "الضمانات فيما يخص الموقف الإسرائيلي هي على عاتق الأميركيين".