شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يطلق مبادرة "صناع الدفا" لدعم الأولى بالرعاية خلال الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن إطلاق مبادرتها السنوية "صناع الدفا" للعام الخامس على التوالي، برعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

تستهدف المبادرة دعم الأسر الأولى بالرعاية بتوزيع 50 ألف بطانية شتوية وكراتين مواد غذائية على المستحقين في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة في القرى الأشد احتياجًا، قرى "حياة كريمة"، والمناطق الحدودية والصحراوية.

تأتي المبادرة ضمن جهود التحالف الوطني لتوفير المساعدات الموسمية، ودعم احتياجات الأسر في مواجهة البرد القارس، بالتنسيق مع المحافظين ومديريات التضامن الاجتماعي.

وأكد هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن التوزيع سيتم مباشرةً في منازل الأسر المستحقة لضمان وصول الدعم للمحتاجين.

إلى جانب "صناع الدفا"، تستمر المؤسسة في تقديم خدماتها المتنوعة، مثل مبادرة "عنيك في عنينا" للوقاية من العمى، وحماية مرضى القدم السكري، إضافة إلى مشروعات تنموية صغيرة كدعم صغار الصيادين بمراكب صيد، بهدف تحسين جودة حياة الأسر الأكثر احتياجًا.