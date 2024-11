شكرا لقرائتكم خبر عن بيرس بروسنان يؤكد فرص تقديم فيلم ثالث من سلسلة Mamma Mia والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح النجم العالمى بيرس بروسنان عن فرص إنتاج فيلم ثالث من سلسلة Mamma Mia بعد لقائه بمنتج الفيلم، وذك بعد أن انتشرت الشائعات حول فيلم Mamma Mia 3 على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث صرحت المنتجة جودي كرايمر في عام 2020 أن "السلسلة تتكون من ثلاثية".

وكشف بيرس بروسنان - الذي لعب دور سام كارمايكل في الفيلم الأول عام 2008 وتكملة له عام 2018 Here We Go Again، أنه تحدث مؤخرًا مع كرايمر، مما يشير إلى أن الفيلم قابل للتنفيذ".

وقال بروسنان لموقع هوليوود ريبورتر: "جودي كرايمر صديقة عزيزة، وقد التقينا خلال الصيف، وأعتقد أن زملائي الممثلين سيغتنمون الفرصة لتقديم بفيلم Mamma Mia 3".

وأكد بروسنان قائلا: "أعتقد أن العمل قابل للتنفيذ، هنالك قصة دائمًا، ولكن ما هي القصة، هذا ما سنبحث عنه، وسأرحب بالتأكيد بفرصة العودة إلى عالم Mamma Mia، بالتأكيد".