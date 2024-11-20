شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم Dogma: بدأت العمل على جزء ثانٍ بعد 25 عاما من عرض الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العمل على جزء جديد من فيلم Dogma للمخرج كيفن سميث، بعد مرور 25 عامًا على عرضه لأول مرة، حيث كشف سميث أنه يعمل على تكملة لفيلم الدراما الكوميدية لعام 1999 من بطولة مات ديمون وبن أفليك.

وصرح سميث قائلا: "سيقول بعض محبي العمل، لا تقترب منه ستدمره، وأنا أخبركم: سأقدم جزءا جديدا، وأنا سعيد لهذا السبب، وأحب أن أطمئنكم لقد وجدت الطريقة المناسبة لـ هذا".

وأكد سميث عودة ديمون وأفليك بطريقة أو بأخرى، حيث قال: "أتوقع ظهورًا قصيرًا لكل منهما، لأن الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها صنع تكملة لفيلم Dogma هي وجودهما، لذا اعتمد على ذلك".

شارك في بطولة فيلم Dogma كل من دامون وآفليك بأدوار الملاكين الساقطين لوكي وبارتليبي على التوالي، كما ظهر فيه كل من سلمى حايك وآلان ريكمان وكريس روك وجيسون لي وألانيس موريسيت وجيسون ميوز وسميث.