ترامب يسعى لاستخدام الجيش في عمليات ترحيل المهاجرين

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (الاتحاد)

خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لإعلان «حالة طوارئ وطنية»، واستخدام الجيش الأميركي من أجل تنفيذ عمليات ترحيل جماعي لملايين المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة.

وتعليقاً على منشور لتوم فيتون، رئيس المجموعة المحافظة، على منصة «سوشيال تروث»، والذي قال فيه: إن ترامب مستعد لـ«إعلان حالة طوارئ وطنية»، وسيستخدم الموارد العسكرية لتنفيذ برنامج ترحيل جماعي، قال ترامب: «صحيح!».

وفي السياق، قالت حاكمة ولاية أريزونا الديمقراطية، كاتي هوبز، إنها تخطط لإجراء محادثات مع إدارة الرئيس ترامب بشأن احتياجات أمن الحدود للولاية، لكنها قالت إنها ستعارض سياسات معينة إذا لم تساعد ولايتها، مضيفة في مؤتمر صحافي، أمس، بالقرب من الحدود: «لن أتسامح مع ترويع المجتمعات أو تهديد سكان أريزونا».

وامتنعت هوبز عن التعليق على تهديدات ترامب بالترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، قائلة: إنها لن تؤثر في السياسات التي لم يتم توضيحها بدقة.

وأشارت حاكمة أريزونا إلى أنه على الرغم من استعدادها للعمل مع الإدارة الجديدة، إلا أنها قد لا تتفق مع جميع سياسات إدارة ترامب المرتقبة.

في غضون ذلك، أعلن الرئيس المنتخب أنه سيعين بريندان كار رئيساً لهيئة الاتصالات الفيدرالية، ما يجعل الوكالة التنظيمية في وضع يسمح لها بخوض معارك ضد الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي، ومحطات البث التلفزيوني.

وتعهد كار، البالغ من العمر 45 عاماً، وهو الجمهوري الأقدم بين 5 مفوضين في هيئة الاتصالات الفيدرالية، في الأيام الأخيرة بمواجهة ما أسماه «كارتل الرقابة»، بما في ذلك فيسبوك، وجوجل، وأبل، ومايكروسوفت، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الأميركية: إن الوزير أنتوني بلينكن هاتف مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب للوزارة ماركو روبيو، وتعهد له بالعمل على انتقال ناجح للسلطة.

كما أعلن ترامب، أمس، اختيار النائب الجمهوري السابق، والمذيع في قناة «فوكس نيوز» شون دافي وزيراً للنقل. وقال ترامب في بيانه: إن دافي «صوت محترم في الكونجرس»، مشيراً إلى أنه سيعطي الأولوية للكفاءة والقدرة التنافسية والجمال عند إعادة بناء الطرق السريعة والأنفاق والجسور والمطارات في أميركا، مضيفاً أنه سيضمن أن تخدم موانئنا وسدودنا اقتصادنا من دون المساس بأمننا القومي، وسيجعل سماءنا آمنة مرة أخرى.