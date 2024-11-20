بارون دونالد ترامب راهن على هذا الأمر في حملة والده الإنتخابية ونجح

ميرنا وليد - بيروت - بارون ترامب الأبن الأصغر للرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي يتمتع بذكاء خارق كان مهندس سياسة البودكاست في حملة والده الإنتخابية وأقنعه بجدواها وتأثيرها والتي ساهمت بفوزه على المرشحة كاملا هاريس. وكان بارون حريصا على إختيار عدد البودكاست ونوعيتها. وكشف مستشار الرئيس ترامب جيسون ميللر انه يرفع القبعة لـ بارون لأن كل نصائحه وتعليماته إجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي وكان لها تأثيراً إيجابياً وفعالاً وما فعله عظيم جداً. لم يعرف بعد عن إحتمال تولي بارون ترامب منصباً رسمياً في الولاية الثانية للرئيس الأميركي. يذكر أن بارون هو الإبن الوحيد الذي رزق به ترامب من ميلانيا.

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