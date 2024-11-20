كيم كارداشيان توثق شراءها روبوت جديد.. وهذا سعره

ميرنا وليد - بيروت - وثقت نجمة تلفزيون الواقع العالمية كيم كارداشيان، شراءها روبوت جديد من Tesla، وشاركت الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص.

وعلقت كيم كارداشيان على المنشور قائلة: "تعرفوا على صديقي Tesla. هل يمكنك فعل هذا؟ أنا أحبك؟" نما كانت تصنع نصف قلب يد. وعندما أكمل الروبوت ذلك، شهقت، مضيفة، "هل تعرف كيف تفعل ذلك؟"، ويتراوح سعره بحسب موقع البيع، بين 20 ألف و 30 ألف دولار.

ووفقاً للرئيس التنفيذي لمجموعة Tesla إيلون ماسك، فإن إنتاج الروبوت الشبيه بالإنسان، سيبدأ عام 2026، على الرغم من أن Tesla قد تستخدمه داخليًا في وقت مبكر من العام المقبل.

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