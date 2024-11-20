ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ماريلين نعمان الجمهور صورة جديدة عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها حصولها على وشم جديد.

وقد نشرت صورة لرقبتها وحدها، وعليها رقم "10452”، وهو مساحة لبنان كاملة من دون أي نقص، وذلك تعبيراً منها عن حبها ودعمها لوطنها.

وعلقت ماريلين على المنشور، مثيرة التساؤلات حول قصدها، وقالت: "غداً السادسة صباحاً".

وكانت ماريلين قد نشرت سابقاً مقطع فيديو، أعربت من خلاله عن شوقها لبلدها لبنان، الذي يمر بظروف صعبة ويتعرض للدمار والقصف، إذ ظهرت وهي تغني أغنية "ردني إلى بلادي" للسيدة فيروز، وتتجول في شوارع فرنسا.

كانت هذه تفاصيل خبر ماريلين نعمان تحصل على وشم جديد.. وهكذا حملت لبنان معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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