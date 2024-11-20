خبر طلاق ديانا كرزون يضج.. وهذه حقيقته

ميرنا وليد - بيروت - أثار مشهور على مواقع التواصل الإجتماعي سلطان متعب، حالة من الجدل حول طلاق الفنانة الأردنية ديانا كرزون من زوجها معاذ العمري.



وكتب سلطان متعب عبر حسابه الخاص: "أنا صاير مثل ليلى عبداللطيف بتوقعاتي.. وانا بحكيلكم انه ديانا كرزون راح تطلق.. هي توقعتلها من هلاء اتفقنا"، إلا أن هذا الخبر لم يتم تأكيده أو نفيه من قبل المعنيين.

وكان قد فاجأ معاذ العمري، زوجته ديانا كرزون ونظم حفل مميز بمناسبة زواجهما سيطرت عليه الأجواء الرومانسية الخلابة.

وقد شارك الحسابين الرسميين الخاصين بالزوجين، الجمهور مجموعة صور لتوثيق اللحظات الجميلة التي عاشاها، وجاء في التعليق وهو رسالة معاذ لـ ديانا: "ديانا حبيبتي أنتِ مش بس شريكة حياة ورفيقة درب.. أنتِ الحياة وضحكتها أنتِ راحة البال.. أنتِ رزق نقي من الله أشكر ربي عليه بكل لحظة.. ديانا حبيبتي أنتِ الكوكب الذي استنير به.. يوم زواجنا هو أجمل أيام العمر يا كل العمر.. 4 سنوات من الحب، 14- 9- 2024".