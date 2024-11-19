شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن والرياضة المغاربة يدعمون فيلم "أنا مش أنا" بعد عرضه فى مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن والرياضة المغاربة على دعم ومساندة أبطال الفيلم المغربى "أنا مش أنا" بعرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى، حيث حضر من الفنانين محمد الريفى وجيهان خليل ومن نجوم الرياضة كل من أشرف دارى لاعب الأهلى ومحمد الشيبى لاعب بيراميدز، كما حضرت بسنت صيام.

فيلم "أنا مش أنا" من تأليف وإخراج المخرج المبدع هشام الجباري، ويضم نخبة من نجوم السينما المغربية، من بينهم النجم عزيز داداس، وتشارك في البطولة الفنانة مجدولين الإدريسي، بجانب الفنانة دنيا بوطازوت، وسكينة درابيل، ووِصال بيريز، وانتاج فاطنة بنكران، وتمت دبلجة الفيلم باللهجة المصرية، مما يجعله أقرب للجمهور المصري.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس FIAPF.



جيهان خليل



أبطال الفيلم المغربي أبطال الفيلم المغربى بمهرجان القاهرة