الصليب الأحمر اللبناني نفى ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام عن إستشهاد أحد عناصره في الصرفند

نفى الصليب الأحمر اللبناني ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام عن إستشهاد أحد عناصره في الصرفند، وتمنى على "وسائل الإعلام توخي الدقة في المعلومات التي يتم نشرها".

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