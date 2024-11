شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا.. أمريكا تعترف بمرشح المعارضة "رئيسا" بعد أشهر من إعلان فوز مادورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعترفت الولايات المتحدة بمرشح المعارضة الفنزويلية إدموندو جونزاليس "رئيسا منتخبا" بعد أشهر من إعلان مادورو فوزه فى انتخابات الرئاسة التي جرت في شهر يوليو.

واعترف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجونزاليس في منشور على منصة إكس طالب فيه أيضا "باحترام إرادة" الناخبين الفنزويليين.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قالت في وقت سابق إن جونزاليس حصل على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات 28 يوليو المتنازع عليها، لكنها لم تعترف به وقتئذ كرئيس منتخب.