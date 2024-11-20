شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتخاب ترامب.. بايدن يناشد قادة العالم مواصلة "معركة المناخ" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن مناشدة عاجلة لنظرائه من قادة العالم الثلاثاء لزيادة الأموال المخصصة للدول النامية من أجل الحد من التغير المناخي، فيما أنهى ظهوره الأخير في قمة دولية كبرى.

واستغل بايدن فعاليات اليوم الختامي لاجتماعات قمة مجموعة العشرين للإعلان عن مئات الملايين من الدولارات في تعهدات مناخية وتنموية جديدة، وشدد على التزامه بكبح تأثير الوقود الأحفوري الذي يدمر المناخ على الكوكب. التغير المناخي لكن دعوة بايدن في نهاية ولايته الرئاسية لقادة الاقتصادات الكبرى في العالم ألقت عليها بظلالها حقيقة أن العديد من مقترحاته التي أدلى بها مؤخرا من المحتمل إلغاؤها، والتراجع عن مبادرات مناخية سابقة، في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ورغم ذلك، شدد بايدن على أن مواجهة الأزمة الوجودية يقع على عاتق القادة المتواجدين في الغرفة.