شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ايهاب حمادة، على أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري مخوّل بالإجابة ومتابعة المسار السياسي، وهو لا يفرط بسيادة لبنان ونحن عبرنا بشكل واضح أننا نسعى إلى وقف لإطلاق النار".
ولفت، في تصريح لقناة "الجديد"، إلى أن "عيننا دائمًا على الميدان ولا يمكن إعطاء الإسرائيلي بالتفاوض السياسي ما لم يستطع أن يحققه هو في الميدان".
وأضاف "موقفنا واضح بأن الميدان هو من يرسم حدود ومعايير ومستويات الحل السياسي".
كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب حمادة: لا يمكن إعطاء الإسرائيلي بالتفاوض السياسي ما لم يستطع أن يُحققه في الميدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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