إيهاب حمادة: لا يمكن إعطاء الإسرائيلي بالتفاوض السياسي ما لم يستطع أن يُحققه في الميدان

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ‎ايهاب حمادة، على أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري مخوّل بالإجابة ومتابعة المسار السياسي، وهو لا يفرط بسيادة لبنان ونحن عبرنا بشكل واضح أننا نسعى إلى وقف لإطلاق النار".

ولفت، في تصريح لقناة "الجديد"، إلى أن "عيننا دائمًا على الميدان ولا يمكن إعطاء الإسرائيلي بالتفاوض السياسي ما لم يستطع أن يحققه هو في الميدان".

وأضاف "موقفنا واضح بأن الميدان هو من يرسم حدود ومعايير ومستويات الحل السياسي".