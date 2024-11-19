مصادر لسكاي نيوز عربية: الصيغة الأميركية بشأن تفكيك بنى حزب الله التحتية لم تكن واضحة ولبنان يحبذ صيغة القرار 1701

أشارت مصادر لبنانية لقناة سكاي نيوز عربية، إلى أن الصياغة الجديدة بشأن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، "تفيد بأن لكل جانب حق الدفاع عن النفس إذا اعتدي عليه، على أن تضمن الولايات المتحدة عدم إقدام إسرائيل على تنفيذ ضربات استباقية".

‏وقالت المصادر إن "الصيغة الأميركية بشأن تفكيك بنى حزب الله التحتية لم تكن واضحة ولبنان يحبذ استخدام نفس الصيغة الواردة في القرار 1701".

وذكرت المصادر أن "الجانب الأميركي يطالب ⁠أن يكون انتشار الجيش على الحدود بثكن وتجمعات عسكرية وليس كما هو الآن حيث يقتصر الانتشار على بضعة نقاط مراقبة وعدد قليل من الجنود".