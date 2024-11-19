القناة 12 الإسرائيلية: الجيش حذر القيادة السياسية من أن عملية جباليا استنفدت وأي تحرك سيعرض الأسرى للخطر

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "الجيش حذر القيادة السياسية من أن عملية جباليا استنفدت وأي تحرك سيعرض الأسرى للخطر".
وكانت قد شدّدت صحيفة "هآرتس" العبريّة، على أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته منفصلان عن الأسرى في قطاع غزة"، مشيرةً إلى أنّ "وضع الأسرى والخطر على حياتهم ومعاناة عائلاتهم، لا تهمّ الحكومة".
ولفتت إلى أنّ "الهمّ الوحيد لنتانياهو هو بقاء حكومته وإنهاء الحرب في قطاع غزة"، معتبرةً أنّ "الإفراج عن الأسرى قد يكلّفه حكومته".
وكان قد أعلن نتانياهو، خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجيّة والأمن البرلمانيّة أمس، أنّه أوعز بزيادة المكافأة لكلّ من يزوّد بمعلومات عن أيّ أسير إسرائيلي في غزة من مليون دولار إلى خمسة ملايين، ونقله وأفراد عائلته إلى مكان آمن خارج غزة. وأكّد أنّ إسرائيل لن تنسحب بشكل كامل من قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وأنّ الجيش سيبقي ثكنات عسكرية لحماية غلاف غزة والسّيطرة على المنطقة.
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