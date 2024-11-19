أفادت قناة "المنار"، عن تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي بعد سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي العنيف. وأكدت إعادة حصر محاولات التقدم في الأطراف الشرقية والجنوبية فقط من المدينة.

كانت هذه تفاصيل خبر "المنار": إعادة حصر محاولات التقدم الإسرائيلية في الخيام عند أطرافها الشرقية والجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.