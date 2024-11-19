"البنتاغون": نريد أن نرى وقفا لإطلاق النار على الحدود الشمالية لإسرائيل قبل النظر في جهود دعم الجيش اللبناني

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أننا "نريد أن نرى وقفا لإطلاق النار على الحدود الشمالية لإسرائيل قبل النظر في جهود دعم الجيش اللبناني". ولفت البنتاغون، الى أن "روسيا هي التي اختارت التصعيد في الحرب عبر إشراكها جنودا من كوريا الشمالية، ونحن نعمل من أجل أن يكون لدى أوكرانيا ما تحتاج إليه في أرض المعركة"، مضيفةً "الإدارة الأميركية ملتزمة بدعم أوكرانيا لاستعادة سيادتها على أراضيها".

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