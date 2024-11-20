شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم: انشغلت بنجاح نجمات مصر القدامى وكيفية اختيارهن للأدوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نادين نجيم، إن كل نجمات مصر القدامى، علقوا في أذهاننا، مشيرة إلى أن أكبر ما شغلها بخصوصهن، هو كيفية بناء أنفسهن كنجمات، وكيف يخترن الأدوار؟

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "انشغلت بطريقة اختيارهن بالأدوار، تحس انهم مش بيمثلوا، وبتحسي ان دي شخصيتهم الحقيقية، لدرجة أنك تحسي أن ده اللي بيحصل في حياته حقيقي".

وقال: "لما دخلت على مجال الفن، كنت بحب السينما الأجنبية، وهنا بدأت أركز شوية مع الفن والفنانين، وبعدها اشتغلت مع أكبر النجوم، وكنت بنتبه لكل الملاحظات اللي بتتقالي، وحصلت على خبرة من كثرة المشاركة في الأعمال الدرامية، وعرفت لغة المخرجين".