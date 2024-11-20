الامارات | أبوبكر موسى التوم.. «الوعي المستدام» بمفاهيم بسيطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكّلت الرغبة في تبسيط المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالتنمية والاستدامة الدافع الأكبر لمسيرة الدكتور أبوبكر موسى التوم المهنية، وبحثه الدائم عن منصة إعلامية وطنية تتبنّى رؤية استراتيجية واضحة المعالم، تعكس السجل الحافل لدولة الإمارات في مجال الاستدامة، الذي تجلّى في المبادرات والمشروعات الرائدة التي يسعى البرنامج الجديد (الوعي المستدام)، عبر أثير إذاعة «نور دبي» لمواكبتها، بالاعتماد على تجربة مقدمه الدكتور أبوبكر، الباحث في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وخبراته المتراكمة.

بحث علمي

وأكد الدكتور أبوبكر لـ«الإمارات اليوم»، أن البرنامج الجديد يُعد «خلاصة» بحث علمي متواصل عبر رحلته الأكاديمية، وحصوله على البكالوريوس في مجال نظم المعلومات الإدارية، ونيله درجة الماجستير في إدارة المشاريع الاستراتيجية، وتوّجها لاحقاً بشهادة الدكتوراه في مجال الاستدامة.

وأضاف: «أحببت في تجربة هذا البرنامج أن أبسّط المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالتنمية والاستدامة، التي تُشكل عائقاً كبيراً أمام تبنّي الأفراد والمؤسسات لمبادئها، في الوقت الذي يسعى (الوعي المستدام) إلى نشر التوعية حول مفاهيم وقضايا الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتسليط الضوء على ممارسات الاستدامة الناجحة في الإمارات ومساعيها لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأخرى ومعالجة تحديات الاستدامة، إذ يتناول البرنامج جوانب مختلفة، مثل الطاقة المتجددة وإدارة النفايات والحفاظ على البيئة، وغيرها من الموضوعات والقضايا».

دور الشباب

وقال التوم: «على امتداد الحلقات الأولى من البرنامج، حرصنا على طرح عدد من القضايا المهمة، بداية من الحديث باستفاضة عن الاستدامة بشكل عام والبُعد التاريخي لدولة الإمارات في هذا المجال، إلى جهود صندوق أبوظبي للتنمية في مجال الاستدامة، باعتباره الراعي الرسمي للبرنامج، وصولاً إلى دور الشباب في دعم التنمية المستدامة، باعتبار تشكيلهم نسبة كبيرة من المجتمعات حول العالم، وامتلاكهم ليس فقط الطاقات والإمكانات وإنما كذلك القدرة على التعلم والتأهيل العالي، أمّا الحلقة الرابعة فخصصت للحديث عن مفهوم الأمن الغذائي بشكل عام».

طرح فريد

على صعيد متصل، أشار التوم إلى أن البرنامج الجديد يتيح إمكانية التفاعل الفوري والمباشر مع الجمهور وطرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بقضايا الاستدامة، كما يتضمن مقابلات مع مسؤولين وخبراء في مجال الاستدامة، قائلاً: «هي محاولة لربط الجهود والممارسات المتعلقة بالاستدامة، بالجهات المسؤولة عن تنفيذها ومتابعتها على أرض الواقع، فعندما تناولنا في الحلقة الرابعة مفهوم الأمن الغذائي تمت استضافة الوكيل المساعد لقطاع التنوّع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، الدكتور محمد سلمان الحمادي»، مشيراً إلى طرح البرنامج الفريد الذي نجح في فتح قنوات تواصل مثمر مع الناس، مؤكداً «نحاول دائماً فتح قنوات تواصل مثمر مع الجمهور، سواء عبر الرسائل النصية القصيرة، أو المسابقات الثقافية المتنوّعة حول الاستدامة، التي يقدّم فيها البرنامج بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية، جوائز قيمة للفائزين».

مضامين هادفة

وحول التحديات التي واجهها خلال فترة إعداد البرنامج، لفت الدكتور أبوبكر موسى التوم، إلى تمسكه بتقديم فقرات البرنامج باللغة العربية الفصحى، مع الحرص على شرط الطروحات المحلية لمختلف الموضوعات المتعلقة بالاستدامة، قائلاً: «لا يمكن أن تصرّ على تقديم مصطلحات خارجة عن منطقتك المحلية ومفهومك الخاص للتراث والثقافة المحلية، فعند الحديث مثلاً عن (البنيان الأخضر) يمكننا التطرق مطولاً في هذا الإطار لتجربة (البراجيل) في عمراننا التراثي القديم، التي تُعد نماذج فريدة للاستدامة».

وتابع: «أعتقد أن المضمون الهادف والحديث الدائم عن مستقبل البشرية، موضوع يستحق كل قطرة جهد وتعب تقدم في هذا الإطار، صحيح أن نسب متابعة هذه النوعية من البرامج لا تقارن ببرامج الترفيه أو المنوعات، لكنني أقول دائماً إن 100 مشاهدة لبرنامج يتناول مفاهيم الاستدامة تعادل مليون متابعة لأي محتوى آخر، فهذه حقيقة يجب التوقف عندها عند الحديث عن الصعوبات والتحديات التي تواجه هذه النوعية من البرامج الهادفة ذات المضمون التوعوي».

مسؤولية مجتمعية

يعمل المؤسِّس المستدام لخدمات إدارة المشاريع، الدكتور أبوبكر موسى التوم، على تقليص الفجوة بين المشروعات التجارية لحلول تحديات التنمية المستدامة والمنظمات في القطاعات العاملة بالدولة، لتسهيل تبنيها والإسهام في تحويلها إلى أنظمة عمل داخلية تخدم منظومات الالتزام المجتمعي في هذه المنظمات.

ومن موقعه باحثاً في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، قدّم التوم العديد من المقالات العلمية والدراسات حول تحسين جودة الحياة ودعم عجلة التنمية المستدامة في المجتمعات، وورشاً ومحاضرات حول مفهوم الاستدامة ومتطلباتها وأهدافها التنموية، فضلاً عن مشاركته محكّماً في عدد من الجوائز بمجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

استراتيجية إعلامية



كشف الدكتور أبوبكر موسى التوم عن حماسته الكبيرة التي أحس بها مباشرة بعد بثّ الحلقة الأولى من برنامج «الوعي المستدام»، مستذكراً رحلته الطويلة والمضنية منذ عام 2016، لإقناع المؤسسات الإعلامية الوطنية، مؤكداً: «لم أنسَ أبداً كل من تواصلت معهم، سواء عبر المقابلات الشخصية أو البريد الإلكتروني، وأغلبهم لن يتذكر سعيي الحثيث طوال هذه السنوات الماضية، إلى تبني استراتيجية إعلامية طويلة الأمد تسهم في تعزيز مفهوم الاستدامة، وأنا أقدّر تماماً الدور الكبير الذي يلعبه اليوم الإعلام الوطني، بالتعاون مع بقية وسائل الإعلام الأخرى في هذا الإطار، وأتوجه بهذه المناسبة بكل الشكر والتقدير إلى مؤسسة دبي للإعلام وجميع القائمين عليها، وكذلك إلى فريقَي الإعداد والإخراج، وصندوق أبوظبي للتنمية، ورعاة البرنامج الذي يشق طريقه بثبات نحو المستمعين والمهتمين، ليضرب لهم موعداً ثابتاً يُبث كل أحد في السابعة مساء بتوقيت الإمارات على إذاعة (نور دبي)».