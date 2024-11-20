شكرا لقرائتكم خبر عن من هو أبرز بطريرك فى تاريخ الكنيسة جلوسا على كرسى مارمرقس وأبرز إنجازاته؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر البابا كيرلس الخامس البطريرك رقم 112 فى تاريخ الكنيسة، أطول بطريرك جلوسًا على كرسى مارمرقس، فقد بذل أقصى جهده فى النهوض بشعبه لأرقى مستوى، كما اهتم بطبع الكتب الكنسية ورحل بسلام بعد أن قضى على كرسى البطريركية 52 سنة و9 أشهر و6 أيام، وذلك فى اليوم الأول من شهر مسرى سنة 1643 ش.

وزادت الكنيسة ف عصر البابا كيرلس الخامس بالقديسين والعلماء ومنهم رجل الطهر والوداعة والإحسان الأنبا إبرآم مطران كرسى الفيوم (كتب تاريخه تحت اليوم الثالث من مسرى) هذا الحبر الذلا بلغت فضائله حدًا بعيدًا من الذيوع والانتشار وبلغ من تناهيه فلا الإحسان عللا الفقراء وذوى الحاجات أنه لم يكن يدخر نقودًا بل كان كل ما يقدمه له أهل الخير يوزعه على المحتاجين وله من العجائب التى أجراها فى إخراج الشياطين وشفاء المرضى الشيء الكثير.

ومن العلماء الذين ظهروا فى عصره الأب اللاهوتى الخطير والخطيب القدير الإيجومانس فيلوثاؤس إبراهيم الطنطاوى رئيس الكنيسة المرقسية الكبرى والأب العالم الجليل والراهب الناسك الزاهد القمص عبد المسيح صليب البرموسى الذى كان ملما إلماما تاما باللغات القبطية والحبشية واليونانية والسريانية وقليل من الفرنسية والإنجليزية وتحلى بصبر لا يجارى فى البحث والتنقيب فى ثنايا الكتب الدينية فترك مؤلفات ثمينة تنطق بفضله.