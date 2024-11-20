شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد زيارة دير العذراء المحرق أثناء صوم الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

أعلن دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام، أنه سوف يتم غلق أبواب الدير سواءً للأفراد أو الرحلات، 4 أيام من الأسبوع فى فترة صوم الميلاد المجيد.

وأوضح أن غلق الدير سيكون أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ويفتح الدير أبوابه للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد.

جدير بالذكر أن الدير المحرق يعتبر من أهم المحطات التى استقرت بها العائلة المقدسة ويشتهر هذا الدير باسم "دير العذراء مريم"، وتعتبر الفترة التى قضتها العائلة فى هذا المكان من أطول الفترات وتبلغ 6 شهور و10 أيام، والمغارة التى سكنتها العائلة هى أول كنيسة فى العالم.