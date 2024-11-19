شكرا لمتابعة خبر عن “بالعزف على برميل النفط” لقطات من الأهازيج السعودية بمنتدى مسك.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثارت فقرة عزف للأهازيج السعودية على برميل النفط، بمنتدى مسك العالمي، تفاعل الحضور الذين تجاوبوا مع ذلك التراث الثقافي العريق للمملكة.

وانطلقت في العاصمة الرياض، أمس، فعاليات النسخة الثامنة من منتدى “مسك العالمي 2024” تحت شعار “من الشباب لأجل الشباب”، والذي يقام على مدى يومين، بمشاركة أكثر من 150 متحدثا من مختلف دول العالم.

ويسلط المنتدى الضوء على أهمية المبادرات الشبابية، حيث يلهم الشباب بعضهم البعض، من أجل النمو والابتكار الفردي والجماعي، كما يركز على قوة تعاون الشباب لتحقيق التأثير الإيجابي في مجتمعاتهم والعالم.