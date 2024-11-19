شكرا لمتابعة خبر عن المملكة وإيران: التزام مشترك بتنفيذ اتفاق بكين لتعزيز علاقات البلدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عُقد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية المشتركة بين المملكة العربية السعودية وإيران وجمهورية الصين في الرياض الیوم الثلاثاء لمتابعة اتفاق بكين .

وترأس الاجتماع نائب وزير الخارجية وليد عبد الكريم الخريجي، بمشاركة وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي يقوده مجید تخت روانجي النائب السياسي لوزير الخارجية الإيراني، ووفد الصين برئاسة دنغ لي نائب وزير الخارجية الصيني.

وأكد الطرفان السعودي والإيراني، من جديد في هذا الاجتماع، التزامهما بالتنفيذ الكامل لاتفاق بكين، ومواصلة الجهود لاستكمال علاقات الجوار بين البلدين وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي؛ بما في ذلك احترام الحكومات و السيادة والاستقلال والأمن.

وإلى ذلك رحبت المملكة وإيران بالدور الإيجابي والمستمر لجمهورية الصين الشعبية، مع التاكيد على أهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ اتفاق بكين.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

وفي سياق متصل؛ دعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كل من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه لسيادة وسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تدعو إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم بالإضافة إلى الأمن البحري .