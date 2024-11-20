شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن مشروعات تطوير الرى والان مع تفاصيل الخبر

تعانى مصر من فجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنوياً، خاصة في الزراعة التي تستهلك 82٪ من حصة مصر من المياه، وتعمل وزارة الرى على سد احتياجاتها باستخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والمياه الجوفية الضحلة، وتحلية مياه البحر.



وفى التقرير التالى نتعرف على فوائد تطبيق مشروع تحديث وتطوير الرى سواء بأراضى الوادى والدلتا أو الأراضى الجديدة:

تتنوع أساليب الرى الحديث من رى سطحي " محورى" ورى أسفل التربة وبالتنقيط.

استخدام نظم الرى الحديث، والمتطور يقلل من تكاليف مستلزمات الانتاج الزراعى والتسميد.

تطوير الرى يساهم فى زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 30٪.

يساهم فى توفير المياه بنسبة تصل إلى 40٪ من مياه الري المستهلكة في ري المحاصيل الزراعية.

يوفر رش المبيدات الضارة.

يساهم في رفع جودة المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع.

تقليل العمالة وترشيد استخدام المياه، فضلا عن تحقيق اقصى استفادة ممكنة من وحدتى الأرض والمياه، وبالتالى زيادة انتاجية المزارع، والحصول على اعلى عائد للفدان.