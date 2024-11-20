شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يتحدى تونس في الجولة الثالثة من تصفيات شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 تحت قيادة مدربه أحمد الكاس، نظيره التونسي، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في مباراة مصيرية بدورة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، طلب فيديوهات لمباراتي تونس لشرح نقاط القوة والضعف استعدادا لمواجهة نسور قرطاج، وهي المباراة التي ترسم حلم التأهل للنهائيات المقرر اقامتها العام المقبل.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز في آخر مباراة على منتخب الجزائر، علما بأنه خسر مباراته الأولى أمام المغرب، على أن يختتم مواجهاته في التصفيات بمواجهة منتخب ليبيا، بينما فازت تونس في أول مباراتين على الجزائر وليبيا وتعادلت في المباراة الثالثة مع المغرب، ويعنى فوزها على مصر تأهلها رسميا.

تتصدر تونس الترتيب برصيد 7 نقاط، خلفها المغرب برصيد 4 نقاط، ثم الجزائر بثلاثة، ومصر أيضا بثلاثة، وليبيا في المركز الأخير بلا نقاط، لكن تونس والمغرب لعبا ثلاثة مواجهات بينما باقي الفرق لعبت مباراتين فقط.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.