الامارات | 1000 وظيفة للمواطنين في معرض «توظيف × زاهب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت الجهات الحكومية والخاصة، المُشارِكة في فعاليات الدورة الـ18 من معرض «توظيف × زاهب» 1000 شاغر وظيفي للمواطنين، إضافة إلى مئات الفرص التدريبية للطلبة، في مجالات الرعاية الصحية والتمويل والاتصالات والتسويق الرقمي والمبيعات وتجارة التجزئة، وركّزت البنوك والمجموعات المصرفية والشركات الخاصة على استقطاب المواطنين حديثي التخرج، خلال المعرض لتحقيق مستهدفات التوطين المقررة عن عام 2024، قبل نهاية ديسمبر المقبل تجنباً للمخالفة.

وتفصيلاً، افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، في أبوظبي، الدورة الـ18 من معرض «توظيف × زاهب»، الذي تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام متتالية، واطلع خلال جولة تفقدية في أجنحة المعرض على الشواغر الوظيفية المطروحة للمواطنين، وفرص التدريب المتوافرة، كما تعرف إلى الفعاليات التي سيشهدها المعرض، والتي تشمل أكثر من 40 جلسة حوارية تفاعلية ومجموعة من البرامج التوجيهية.

وقالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مصرف أبوظبي الإسلامي، بشرى الشحي، إن المصرف يطرح خلال مشاركته في المعرض نحو 50 شاغراً وظيفياً، والشروط تقتصر على الطموح والهدف فقط.

ولفتت إلى توفير المصرف خمسة برامج تدريبية أساسية من ضمنها إثراء، قيادات وتمكين، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لكل البرامج أكثر من 1000 فرصة تدريبية، إضافة إلى أن المصرف يطرح من خلال حسابه الرسمي على تطبيق «لينكد إن» 12 ألف كورس للواقع الافتراضي.

فيما أشار مسؤول قسم الموارد البشرية في بنك أبوظبي التجاري «قسم التوطين»، عبدالله النعيمي، إلى أن الهدف من مشاركتهم هو استقطاب الخريجين الجدد وفقاً لبرامج تدريبهم وتوظيفهم، ونستهدف استقطاب ما بين 80 و100 مواطن باحث عن عمل على مدار العام، من حاملي الشهادات ذات الصلة بالقطاع المصرفي، منها المالية والمحاسبة وتقنية المعلومات.

وقال: «وفرنا فرص عمل لأكثر من 420 إماراتية منذ إطلاق برامج تمكين المرأة الإماراتية (طموحة)، و200 ألف ساعة من الدورات التدريبية لتأهيل الموظفات وإكسابهن المهارات والخبرات اللازمة، وبلغت نسبة الموظفات التي تمت ترقيتهن على مدار السنوات الماضية 75%، فيما بلغ متوسط مدة خدمة الموظفات ضمن البرنامج سبع سنوات».

وأكد رئيس التوظيف في مجموعة بنك أبوظبي الأول، حسين العبيدلي، أن معرض «توظيف × زاهب» يعد فرصة مهمة للتواصل مع الباحثين عن عمل وحديثي التخرج، لاستقطاب الكفاءات المواطنة، وأشار إلى أن المجموعة وظفت خلال العام الجاري أكثر من 180 مواطناً من حديثي التخرج، كما تم إطلاق برنامج «بداية» الذي يستهدف الخريجين الجدد والباحثين عن عمل، لذا يُعد المعرض فرصة مثالية للقاء أكبر عدد من الباحثين عن عمل.

وقال: «نركّز على الطلبة المواطنين المسجلين في السنتين الثالثة والرابعة بالجامعات المحلية والعالمية، بحيث يكون البنك راعياً لهم خلال فترة الدراسة من أجل تدريبهم في برامج متعددة، ومن ثم تكون الوظائف محجوزة بمكافآت مالية، ويباشرون البرامج القيادية فور تخرجهم».

وأشار إلى أن مجموعة بنك أبوظبي الأول حققت نسبة توطين بلغت أكثر من 40%، منها 70% من الإناث، وتسعى المجموعة حالياً لتحقيق نسبة 50% للتوطين، وفقاً لشروط المصرف المركزي لدولة الإمارات.

فيما أعلن الجناح السويدي المشارك في المعرض طرح أربع شركات سويدية عاملة في الدولة «ساب – إيكيا – أطلس كوبكو – ألفا لفال»، شواغر وظيفية في 18 تخصصاً تشمل اللوجستيات، والتسويق، وخدمة العملاء، والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والبرمجيات الإلكترونيات، والهندسة الميكانيكية، وهندسة النظم، والتسويق الرقمي، إضافة إلى بعض الوظائف الإدارية.

. مصرف أبوظبي الإسلامي يوفر 50 وظيفة في إدارة الأعمال والتحكم وقطاع الدعم.