شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز أحمد فتوح نفسيا قبل الاستعانة بخدماته فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

يسعى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، لإعادة أحمد فتوح لاعب الفريق، للمشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة بقوة باعتباره أحد العناصر الأساسية التي كان يعتمد عليها جوميز قبل أزمة اللاعب الأخيرة.

ويرغب جوميز في تأهيل فتوح نفسياً لاستعادة مستواه المعهود، خاصة أن الخواجة يثق في إمكانياته وقدراته، ويرى أنه من العناصر والركائز الأساسية في صفوف الفريق التي لا غنى عنها، حيث يطلب منه خوض تدريبات مكثفة والعودة إلى مستواه سريعا في ظل انتهاء أزمته وعدم وجود امور تشغل تفكيره عن الفريق.

وحرص المدرب البرتغالي على التحدث مع فتوح مؤخراً أكثر من مرة طالبه خلالها بالاستعداد الأمثل للمباريات والتركيز في التدريبات حتى يكون لائق فنياً وذهنياً حينما يستدعيه الجهاز الفني للمشاركة في أي مباراة رسمية خلال الفترة المقبلة التي سيخوض فيها الأبيض إرتباطات قوية محلياً وأفريقياً.