شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عيد لا يعرف الفوز على الإسماعيلى تاريخيا قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت، تحديا جديدا عندما يواجه الإسماعيلى فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى nile لكرة القدم.

الفوز الأول

ويبحث سيد عيد عن تحقيق الفوز الأول أمام الإسماعيلى فى المباراة السابعة فى تاريخ مواجهاته مع الدراويش، حيث سبق أن واجه الإسماعيلى فى 6 لقاءات سابقة عندما كان يقود النصر، خسر 5 مباريات وتعادل فى لقاء واحد، سجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكهم 9 أهداف.

ويسعى سيد عيد إلى تحقيق الفوز الأول أمام الدراويش فى أول مباراة له مع بتروجت أمام الإسماعيلى، من أجل تحقيق الفوز الأول للفريق البترولى الذى عاد هذا الموسم للدورى الممتاز.

وكان فريق بتروجت فاز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما فى إطار استعداد الفريق البترولى لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الثالثة من دوري nile.

سجل هدفي بتروجت المهاجم إسماعيل بامبا، ويسعى سيد عيد المدير الفني لبتروجت لتجهيز البدلاء للمشاركة في المباريات المقبلة.

ويستعد بتروجت لمواجهة الإسماعيلي، بينما يستعد حرس الحدود لمواجهة سيراميكا يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة للدوري الممتاز.