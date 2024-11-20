شكرا لقرائتكم خبر عن كيف حصنت الدولة الشعب المصرى من حملات الشائعات الإخوانية؟ والان مع تفاصيل الخبر

بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية لتحصين الشعب المصرى من حملات الشائعات التى يطلقها أنصار جماعة الإخوان الإرهابية من أجل خلق حالة من التشكك لدى الشعب المصرى تجاه كل ما تقوم به الدولة من إنجازات.

ونرصد في هذا التقرير أبرز إجراءات الدولة في مواجهة الشائعات:

- يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بدور مهم فى رصد الشائعات التي تنتشر سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض المنصات الإلكترونية غير المسئولة، ونفيها بعد تواصل المركز مع الجهات المعنية بالوزارات.

- نجحت أجهزة الأمنية المصرية في ضبط عدد من الشخصيات التي تقود حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لترويج الشائعات ونشر أخبار مغلوطة.

- تنظم مؤسسات الدولة المختلفة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني حملات لتوعية المجتمع بكيفية التعامل مع الشائعات ومخاطرها.