شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس مفاتحة بيرسى تاو فى فسخ عقده بالتراضى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو النادي الأهلي مفاتحة الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر في فسخ عقده بالتراضي في يناير المقبل، والتنازل عن الجزء المتبقي من مستحقاته المالية، نظير منحه الاستغناء الخاص به والرحيل لأي نادي يرغب في الانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي القادم بالمجان.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في فسخ عقد بيرسي تاو بالتراضي، من أجل إفساح المجال لضم جناح أجنبي جديد، لاسيما مع تراجع مستوى الجناح الجنوب إفريقي، وعدم تقديم الإضافة المطلوبة للفريق الأحمر، بخلاف تقاضي راتب سنوي كبير لا يتناسب مع حجم عطائه داخل الفريق ويفوق المليون دولار سنويا، أي قرابة 50 مليون جنيه مصري.

ويبحث مسئولو النادي الأهلي أكثر من حل مع بيرسي تاو من أجل إنهاء مسألة رحيله في يناير، والتعاقد مع لاعب أجنبي جديد من أجل تدعيم صفوفه قبل خوض المنافسات القادمة في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وأخيرا كأس العالم للأندية في 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.