انت الان تتابع خبر السيد الحكيم يحذر من ماكنة إعلامية تصور فترة الدكتاتورية على أنها مرحلة الخدمات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للسيد الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم زار اليوم، مقر فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، بمناسبة اليوم العالمي للحد من حوادث الطرق"، مشيدا "بمستوى الجهد المقدم".

وأضاف ان "العراق عانى من الحروب والويلات والإرهاب والطائفية مما جير كل جهود الدولة ومؤسساتها لتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن"، مشيرا إلى "طبيعة التحديات التي واجهها العراق ومنها عدم معرفة أغلب شبابه بحيثيات المرحلة السابقة فضلا عن الماكنة الإعلامية التي تحاول ان تصور مرحلة الدكتاتورية على أنها مرحلة الإمكانات والخدمات والإعمار".

وأكد أن "هناك ماكنة إعلامية تحاول أن تكرس مفهوم أن المشكلة في الديمقراطية وأن الدكتاتورية هي الحل"، لافتا الى ان "الخدمات هي الأولوية في المرحلة الحالية ويجب التركيز عليها".

وأكد "على أن جمع مؤسسات الدولة ضمن فريق خدمي خطوة صحيحة، حيث أن الخدمات أوجدت رضا شعبيا"، محملا "الجهات الخدمية الانتصار لفلسفة النظام السياسي بتقديم الخدمات للناس".

وأشار الى ان "الخدمات تحقق الأمن القومي إضافة إلى قيمة الخدمات في تغيير حياة الشعوب باعتباره أقصر الطرق لرضا الله"، مشددا "على ضرورة أن يكون العمل خالصا لله تعالى، وأن يتفنن القائمون على الخدمات بتقديمها للناس".

واكد "على إتقان العمل"، داعيا "للعمل بأريحية والتعامل مع الناس بترابية".

ولفت الى "أهمية التعامل مع الأولويات، والتسويق الإعلامي ومنح الآخرين جرعة تفاؤل ومنع الاستغلال السياسي للخدمات".