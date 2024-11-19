واقعية الأحداث.. معلومات عن فيلم سلمى المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي

فيلم "سلمى"

إنتاج مستقل

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صورة من الواقع

كوميديا سوداء

الظهور الأخير للمخرج الراحل عبداللطيف عبدالحميد

مشاركة المخرج جود سعيد في مهرجان القاهرة

قصة فيلم "سلمى"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:19 مساءً - عددٌ كبير من الأفلام أعلن عنهابدورته الـ45 التي تستمر حتى يوم 22 نوفمبر، كان من بين الأفلام التي تنافست في مسابقة "آفاق السينما العربية" الفيلم السوري "سلمى" للمخرج جود سعيد، وهو الفيلم الذي تقوم ببطولته النجمة سلاف فواخرجي، وباسم ياخور وآخرون والمقرر عرضه غدًا 20 نوفمبر.ويجمع الفيلم في بطولته العديد من النجوم الكبار، على رأسهم: سلاف فواخرجي، وباسم ياخور اللذان لم يحصلا على أجر مقابل المشاركة في الفيلم. وبالإضافة إلى هؤلاء النجوم، يضم الفيلم أيضاً مجموعة من النجوم الشباب الذين يدرسون في السنة الأخيرة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، على يد مخرج الفيلم جود سعيد، مثل: شيراز لوبيه، وحسن كحلوس.في خلفية مأساة الزلزال التي أودت بحياة الكثيرين، يغطي الفيلم العديد من القضايا التي تؤرّق الواقع السوري، من خلال حكاية سلمى التي تقرر أن تواجه كل ذلك بعد كل الضغط الذي مورس تجاهها؛ ليصبح في مقابل كلّ هذا الواقع البائس، متنفس من الأمل في الإصلاح والتغيير.كعادة المخرجفي أفلامه السابقة، يختار الكوميديا السوداء في حكي الفيلم؛ لأنه من خلالها يمكنه حكي أكثر الأحداث والمواقف صعوبةً، من دون أن يكون حاداً في الحكي. فبينما تمر الشخصيات بواقع بائس، تكون الكوميديا حاضرة دائماً.يمكنكِ قراءة رجاء لـ«الخليج 365» من مهرجان القاهرة السينمائي: تأثرت بشخصية الجادل في انصراف وأحلم بهذه المواصفات في قصص أعمالي القادمةيُعتبر المخرج السوري الراحل عبداللطيف عبدالحميد شريكاً وصديقاً وأباً روحياً للمخرج جود سعيد، ويشهد فيلم سلمى الظهور الأخير للمخرج الكبير الراحل، الذي يلعب في الفيلم دَور أبو ناصيف، والد زوج سلمى الذي يُعتبر في عداد المفقودين، وقد حرص جود سعيد على أن يقدّم هذا الفيلم إهداءً لروحه.هذه هي المرة السادسة التي ينافس فيها المخرج جود سعيد بفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي؛ حيث كانت المرة الأولى من خلال فيلم بانتظار الخريف (2015)، الذي فاز بجائزة أفضل فيلم في مسابقة آفاق السينما العربية، ومطر حمص (2017)، ونجمة الصبح (2020)، ورحلة يوسف (2021)، هذا بالإضافة إلى فيلمه الروائي الأول مرة أخرى (2009).فيلم "سلمى" يحكي قصة امرأة وحيدة تحاول أن تجد حلاً لمشاكلها بعد اختفاء زوجها؛ لتجد نفسها في النهاية أمام خيارين، إما أن تتابع المواجهة حتى النهاية مع كلّ ما يحمله ذلك من تضحية، أو أن تختار خلاصها الفردي مع عائلتها.الفيلم من إخراج جود سعيد، الذي يشارك بالتأليف بالتعاون مع طارق علاف وسومر إبراهيم. ويقوم ببطولة الفيلم: سلاف فواخرجي، باسم ياخور، المخرج الراحل عبد اللطيف عبد الحميد، حسين عباس، مجد فضة، نسرين فندي، مغيث صقر، ورد عجيب، شيراز لوبيه وحسن كحلوس.

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