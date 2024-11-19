حكاية ميرنا نور الدين مع الأدوار الشعبية قبل فهد البطل في رمضان 2025

ميرنا نور الدين تُغيّر جلدها

أبطال مسلسل "فهد البطل"

مشاركة ميرنا نور الدين برمضان 2024

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:54 مساءً - بدأت الفنانةتصوير أول مشاهدها في مسلسل ""، الذي يجمعها بالفنانوالمقرر عرضه في، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية "كناريا" التي تعيش في حارة شعبية وتعمل سائقة على "تروسيكل" لنقل الأدوات والبضائع الصغيرة داخل الحارة، وتجمعها قصة حب بالعوضي خلال الأحداث.تفاجئ الجمهور هذا العام بالظهور بشخصية فتاة شعبية، بعدما جسدت في رمضان الماضي شخصية تعيش في زمن قديم، وذلك خلال مسلسل، وتواصل ميرنا نور الدين تغيير جلدها في نوعية الأدوار التي تقدمها في أعمالها الأخيرة، بعدما ظهرت أكثر من مرة بدور الفتاة الأرستقراطية الرومانسية؛ نظراً لملامحها الهادئة.يمكنكِ قراءة: بطلات مسلسلات أحمد العوضي.. من تعوض غياب ياسمين عبد العزيز؟!كانت لها تجربتان في تجسيد دور الفتاة الشعبية قبل "فهد البطل" مع أحمد العوضي في موسم دراما رمضان 2025، حيث ظهرت المرة الأولى بشخصية الفتاة الشعبية خلال مسلسل "فوق السحاب" مع هاني سلامة عام 2015؛ إذ لعبت شخصية تدعى "سمكة" التي تعمل سائقة على ميكروباص، وكانت المرة الثانية في مسلسل "هوجان" مع محمد إمام عام 2021؛ حيث جسدت دور "وردة"، الفتاة التي كانت تعمل في الموالد الشعبية.مسلسل "" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، يارا السكري، صفوة، عزت زين، أحمد عبد الله محمود، عصام السقا، مجدي بدر، حجاج عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين.وفي سياق متصل، تواصلتصوير دورها في مسلسل "" الذي يجمعها بالفنانوالمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025 حصرياً على إحدى المنصات العربية، والعمل يشارك في بطولته نجلاء بدر، إدوارد، يوسف عثمان، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد.اقرئي أيضاً: ميرنا نور الدين تتحدث لـ"الخليج 365" عن مشهد قتل ابنها في الحشاشين وترد على جدل اللغة العاميةشاركتفي دراما رمضان الماضي 2024، خلال مسلسل"" والذي جاء من بطولة، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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