محمد لطفي يكشف عن ترشيحه للمُشاركة في أيام السادات ونصيحة أحمد زكي له

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:54 مساءً - أعلن الفنان محمد لطفي بأنه تم ترشيحه للمُشاركة ببطولة فيلم "أيام السادات"، والذي تناول السيرة الذاتية للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، وجسد بطولته الفنان الراحل أحمد زكي.

محمد لطفي يكشف عن الشخصية التي كان سيُجسدها بـ"أيام السادات"

وخلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، من تقديم الفنانة إسعاد يونس، سرد الفنان محمد لطفي تفاصيل ترشيحه للمُشاركة ببطولة فيلم "أيام السادات"، من إخراج محمد خان، وبطولة الفنان أحمد زكي، مؤكداً أنه كان سيُجسد شخصية الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك خلال أحداث الفيلم.

كما أكد خلال حديثه أن من رشحه لتجسيد الشخصية هو الماكيير محمد عشوب، وكان سيؤدي خلال أحداث الفيلم 5 مشاهد، إلا أن تلك المشاهد تم إلغاؤها.



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محمد لطفي يتحدث عن تعاونه مع أحمد زكي بالسينما

كما تحدث الفنان محمد لطفي، خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة"، عن تعاونه مع الفنان الراحل أحمد زكي، قائلاً إنه تعاون معه في ثلاثة أفلام سينمائية، وهي: "كابوريا، هيستريا، البطل".

كما كشف الفنان محمد لطفي عن النصيحة التي قالها له الفنان الراحل أحمد زكي، حيث قال إنه ممثل جبار، وعليه أن يُحافظ على نفسه ولا ينجرف أمام العروض التي يتلقاها لتقديم أفلام أكشن ضعيفة؛ نظراً لشكله الجسماني، وقال له: "انت جواك ممثل كبير، اصبر واشتغل على نفسك وهيبقى ليك باع كبير".



يُذكر أن الفنان محمد لطفي كان قد شارك بموسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "بيت الرفاعي" من بطولة الفنان أمير كرارة، والذي جاء من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد جلال، كما ظهر كضيف شرف خلال أحداث مسلسل "صلة رحم" من بطولة إياد نصار، يسرا اللوزي، وأسماء أبو اليزيد.



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