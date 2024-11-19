أكرم حسني يغني مع هؤلاء.. أجواء مبهجة في كواليس مسرحية ألف تيتة وتيتة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:19 مساءً - روّج الفنان أكرم حسني لمسرحيته الجديدة، والتي تحمل اسم "ألف تيتة وتيتة"، المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض في الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر الجاري.

وتدور أحداث مسرحية "ألف تيتة وتيتة" حول ساحر في سيرك يتقدم لخِطبة فتاة تعيش مع عائلتها في جزيرة نائية؛ ليكتشف أن الجزيرة مأهولة بسَحَرة حقيقيين. وبعد زواجه منها، يجد نفسه في خضم تعويذة غامضة تطال الجميع؛ فينطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر لكسر هذه التعويذة وإنقاذ الجميع.

أجواء مبهجة في كواليس مسرحية "ألف تيتة وتيتة"

وقد شارك الفنان أكرم حسني محبيه ومتابعيه عبْر صفحته على "إنستغرام" مقطع فيديو من كواليس المسرحية، وظهر من خلاله برفقة عدد من نجوم العمل، منهم: بيومي فؤاد، مصطفى غريب، ميرنا جميل، بدرية طلبة، والشاعر الغنائي أمير طعيمة، وهم يرقصون على أنغام أغنية تحمل اسم "يا خراشي" وسط حالة من الفرحة والبهجة ظهر عليها الجميع.

وجاء التعليق الذي أرفقه "حسني" بالفيديو كالتالي: "دلوقتِ على قناة اليوتيوب وكل منصات المزيكا، وممكن تشوفوها لايف في مسرحية ألف تيتة وتيتة على مسرح محمد العلي، الرياض من 21 لـ25 نوفمبر".

أغنية "يا خراشي" من كلمات أكرم حسني، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أحمد وحيد كينج.

View this post on Instagram A post shared by Akram Hosny (@akramhosny)

يمكنكِ قراءة أكرم حسني يكشف كواليس أغنية تيجي نسيب لـ أنغام: اتكتبت واتلحنت في 5 ساعات

أكرم حسني يشارك بـ"الكابتن" في رمضان 2025

يُذكر أن أكرم حسني سيشارك في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم "الكابتن" مكوّن من 15 حلقة ومن إخراج معتز التوني؛ ويجسّد خلال الأحداث شخصية كابتن طيار يواجه العديد من المواقف الكوميدية.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».