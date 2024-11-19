لماذا لم تسافر ميغان ماركل إلى كندا مع الأمير هاري؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:19 مساءً - حضر الأمير هاري صباح اليوم، بشكل مفاجئ، المباراة الافتتاحية للكأس الرمادية Grey Cup الـ 111، أو كما تعرف "بطولة الدوري الكندي لكرة القدم"، وذلك في مدينة فانكوفر بكندا، بغرض الترويج لألعاب Invictus القادمة في المدينة وويسلر، و"إنفكتس" هي حدث رياضي دولي أُقيم لأول مرة عام 2014 على يد الأمير هاري، ومخصص للمحاربين القدامى الذين تعرضوا للإصابات، ولاقى دوق ساسكس ترحيباً كبيراً من الجمهور، ولكن كان اللافت للانتباه هو عدم ظهور ميغان معه.

الأمير هاري وميغان ماركل قررا متابعة مشاريعهما بشكل فردي

Embed from Getty Images

بعد ظهور الأمير هاري وحيداً صباح اليوم، بدأت التكهنات تزداد حول اختفاء ميغان، تحديداً لأن "كندا" لها مكانة خاصة في قلب الثنائي، ودائماً يزورانها معاً.

وفي وقت سابق من هذا العام، انضمت ميغان ماركل إلى زوجها الأمير هاري في كندا للاحتفال باقتراب ألعاب Invictus، ولكن هذه المرة بقيت في منزل الزوجين في مونتيسيتو، كاليفورنيا.

ومنذ أيام قليلة، شوهدت ميغان في لوس أنجلوس باحتفالية إطلاق خط العناية بالشعر الخاص بصديقتها ومصففة الشعر كادي لي، وأيضاً كانت وحدها.

ولوحظ أن الثنائي ظهرا مؤخراً بشكل منفرد في عدد من المناسبات، تحديداً منذ رحلتهما إلى كولومبيا في أغسطس الماضي. حيث سافر هاري إلى نيويورك والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وليسوتو في الأشهر الأخيرة، ولم تكن ميغان معه، وهذا عكس ما اعتاد عليه الجمهور الملكي، الذي كان يراهما في أغلب المناسبات الرسمية وغير الرسمية مع بعضهما البعض.

وبعد انتشار العديد من التكهنات، أوضح مصدر مقرب لـ HELLO أن خطة الأمير هاري وميغان ماركل خلال الفترة المقبلة تتمثل في متابعة المشاريع "بشكل فردي"، وأن يسلك كل منهما طريقاً مختلفاً عن الآخر، حسب اهتماماته، مع بقاء تركيزهما المشترك على مؤسسة Archewell.

وتابع المصدر: "هاري وميغان لديهما الفترة المقبلة مشاريع كثيرة قيد التنفيذ، ولكن غير مشتركة، وسوف يصوب هاري تركيزه على جمعيته الخيرية في نيويورك، والاستعداد لبطولة Invictus Games القادمة في العام الجديد، بينما تستعد ميغان لإطلاق علامتها التجارية التي طال انتظارها، وهي American Riviera Orchard، وعلى الرغم من أن الدوقة لا تخطط للعودة إلى التمثيل، إلا أنها تعمل الآن على مسلسلها الوثائقي المقرر عرضه على Netflix".

إليكِ هذا الخبر غلاف مجلة كان بداية الشعلة بين ميغان ماركل والعائلة المالكة البريطانية

ما هي مؤسسة آرتشويل؟

Embed from Getty Images

مؤسسة آرتشويل هي مؤسسة غير ربحية أنشأها الأمير هاري، 39 عاماً، وزوجته ميغان ماركل، 42 عاماً، بعد تراجعهما عن أدوارهما الملكية في عام 2020. الهدف الأساسي لها هو الارتقاء بالمجتمعات وتوحيدها -المحلية والعالمية عبر شبكة الإنترنت وخارجها- من خلال عمل واحد من أعمال التعاطف.

يقول موقعها على الإنترنت: "مهمتنا بسيطة: اظهروا، افعلوا الخير. إننا نلتقي اللحظة من خلال الحضور واتخاذ الإجراءات واستخدام أضوائنا التي لا مثيل لها لرفع مستوى المجتمعات المحلية والعالمية وتوحيدها من خلال أعمال الخدمة والتعاطف".

وقال الأمير هاري وميغان في وقتٍ سابق إن كلمة "آرتشويل" مستوحاة من كلمة آرتشي "arche"؛ وهي الكلمة اليونانية التي تعني "مصدر العمل"، ويسبق اسم ابنهما الأمير آرتشي، البالغ من العمر 5 سنوات، كما أنها أعطت اسمها لشركة الإنتاج التابعة لدوق ودوقة ساسكس، Archewell Productions.

قد ترغبين في معرفة موقف طريف وطّد علاقة الأمير هاري بميغان

لماذا تعتبر كندا مكاناً خاصاً لهاري وميغان؟

Embed from Getty Images

شعلة الحب الأولى بين ميغان وهاري أضاءت في كندا، تحديداً عندما كانت نجمة مسلسل Suits السابقة تقيم في مدينة تورونتو الكندية أثناء تصويرها العمل الفني، وهنا تعرّف الثنائي إلى بعضهما البعض، وبعدها قاما برحلات سرية عبر المحيط الأطلسي لرؤية بعضهما البعض في الأشهر الأولى من علاقتهما الرومانسية.

كما زادت خاصية كندا بالنسبة لهما، عندما قضيا ليلة في مدينة تورنتو متخفييْن في الهالوين، قبل الكشف عن علاقتهما للعالم، وهذه الليلة كانا قد حكيا عنها في وثائقي Harry & Meghan، الذي عُرض على Netflix، عام 2022.

وكان هاري وميغان قد ظهرا لأول مرة معاً في Invictus Games 2017، بمدينة تورنتو أيضاً، وذلك قبل أسابيع فقط من إعلان خطوبتهما، لذلك كانت كندا -ولا تزال- هي الأكثر تميزاً بالنسبة لهما.



إليكِ هذا الخبر: مشاهير يدعمون ميغان ماركل في التسويق لعلامتها التجارية الجديدة



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»