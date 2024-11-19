ترقية 1604 أفراد من منسوبي ومنسوبات الجوازات

بتوجيه من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أصدر مدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، قرارات إدارية بترقية (1604) أفراد من منسوبي ومنسوبات القطاع، للرتب التي تلي رتبهم في مختلف إدارات المديرية، وإدارات جوازات المناطق وفروعها.

وقدّم اللواء الدكتور صالح المربع الشكر لسمو وزير الداخلية على دعمه واهتمامه، متمنيًا للأفراد الذين شملتهم الترقية، التوفيق في حياتهم العملية، وتنفيذ مهامهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن.