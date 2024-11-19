الملكة رانيا في زيارة جديدة لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

الملكة رانيا تدعم طلاب جامعة الأميرة سمية

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زيارة الملكة رانيا لمركز تمكين المجتمعات في العقبة

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:19 مساءً - زارت، اليوم الثلاثاء، جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في عمّان، وذلك بمناسبة أسبوع ريادة الأعمال العالمي، كما رافقتها الأميرة سمية بنت الحسن، وشملت الزيارة جولة في كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة، للتعرف إلى برامجها في مجالات الحوسبة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.قد ترغبين في معرفة الملكة رانيا تلتقي بأصحاب مشاريع إنتاجية وتقدم لهم الدعمونشرت، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، صوراً رسمية خاصّة بزيارة اليوم، وعلّقت عليها قائلة: "أحلى زيارة اليوم لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، كل الشكر والتقدير لسمو الأميرة والعاملين في الجامعة وأكيد للطلبة على الاستقبال الحلو. بالتوفيق إن شاء الله"، كما نشرت مقاطع فيديو لاستقبال الطلاب لها بالجامعة؛ وذلك عبر خاصية "القصص".واستمعت الملكة لعرض الطلاب لمشاريعهم في مجال الذكاء الاصطناعي، كما استمعت إلى شرح حول أحدث التطورات في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.يذكر أن جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تعد جزءاً من النظام البيئي الديناميكي في مدينة الحسن العلمية، حيث تُسهم في دفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن.

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وقد قامت الملكة رانيا، في 5 نوفمبر الحالي، بزيارة لمركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات التابع لمؤسسة نهر الأردن بمدينة العقبة، واطلعت على نشاطات المركز، والتقت عدداً من أصحاب المشاريع المستفيدين من المركز وعدداً من أفراد المجتمع المحلي.

واستمعت في زيارتها إلى عرض موجز حول برنامج "بيت صغير"، التابع لبرنامج حماية الطفل من الإساءة، والذي يهدف إلى نشر وزيادة المعرفة والوعي بالمفاهيم الرئيسية المتعلقة بحماية الطفل من الإساءة، وشاهدت جانباً من جلسة علاج باستخدام الفن للسيدات.

وعلّقت الملكة على منشور بحسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام": "مع الأهل في العقبة، فرحت بشوفتكم اليوم".

كما اطلعت على عروض 10 مشاريع ريادية تم دعمها من قبل مؤسسة نهر الأردن، تضمن كل مشروع عرضاً لفكرته ومنتجاته.

كما التقت بمجموعة من الشباب المستفيدين من نشاط "غرفة التكنولوجيا" لمساحة الابتكار الاجتماعي المخصصة للشباب، والتي تهدف إلى ربط محتوى التدريبات والأنشطة التي يقدمها المركز للطفل فيما يخص الوقاية والحماية من الإساءة والعنف؛ عبر توظيف وسائل التكنولوجيا التي تخاطب اهتمامات وثقافة هذه الفئة العمرية.

وضمن الزيارة، التقت الملكة رانيا، بحضور أحمد غنيمات مدير مركز الملكة رانيا العبدالله لتمكين المجتمعات في العقبة، أفراداً من المجتمع المحلي، من بينهم رؤساء جمعيات وأصحاب مشاريع من مدينة العقبة والقرى المحيطة بها، وتبادلت الحديث معهم حول البرامج والأنشطة التي يقوم بها المركز، وما يقدمه من منح ودعم لأصحاب المشاريع المدرة للدخل.



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