مضامير للمشاة في الجبيل

وأوضحت الأمانة أن هذه المشاريع تشمل تأهيل وتطوير ممشى في حي طيبة بطول 700 م، لتشجيع المستفيدين على رياضة المشي من أجل تعزيز الصحة العامة، ورفع مستوى الأنسنة بالحي، وبلغت نسبة إنجازه 92%، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير ممشى في حي الدانة بطول 600 م بمحاذاة مدرسة الملك خالد الابتدائية للبنين، وذلك لرفع مستوى الأنسنة عند المنشآت التعليمية، وبلغت نسبة إنجازه 94%، وكذلك تأهيل وتطوير ممشى المستشفى بحي المرقاب، وذلك بتنفيذ ممشى حول مستشفى الجبيل العام بطول 1680 م، بهدف تحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى جودة الحياة عند المنشآت الصحية بالمحافظة، وبلغ إنجازه 68%.
كما تعمل الأمانة على تنفيذ ممشى نموذجي بشارع الملك فيصل الغربي، وذلك بإزالة الأرصفة المتهالكة، وتنفيذ رصيف مشاة وفق المعايير المعتمدة بطول 2680 م، وبلغ إنجازه 38%، وتنفذ ممشى ضاحية الملك فهد بطول 2500 م، الذي يضم مسارات خاصة بالمكفوفين ومسارات ربر للجري وأرصفة للمشاة مع ساحات مخصصة لألعاب الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وألعاب القوى، وبلغت نسبة إنجازه 23%.
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