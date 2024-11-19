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مضامير للمشاة في الجبيل

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تنفذ أمانة المنطقة الشرقية حاليًا أعمال مشاريع مضامير المشاة بمحافظة الجبيل، لرفع مستوى الأنسنة وجودة الحياة، وتحسين الخدمات المقدمة بالمحافظة، وإيجاد بيئة صحية وعصرية تحقق راحة وسلامة المواطنين والمقيمين ورفاهيتهم، ضمن إستراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتعزيز معايير جودة الحياة.

وأوضحت الأمانة أن هذه المشاريع تشمل تأهيل وتطوير ممشى في حي طيبة بطول 700 م، لتشجيع المستفيدين على المشي من أجل تعزيز الصحة العامة، ورفع مستوى الأنسنة بالحي، وبلغت نسبة إنجازه 92%، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير ممشى في حي الدانة بطول 600 م بمحاذاة مدرسة الملك خالد الابتدائية للبنين، وذلك لرفع مستوى الأنسنة عند المنشآت التعليمية، وبلغت نسبة إنجازه 94%، وكذلك تأهيل وتطوير ممشى المستشفى بحي المرقاب، وذلك بتنفيذ ممشى حول مستشفى الجبيل العام بطول 1680 م، بهدف تحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى جودة الحياة عند المنشآت الصحية بالمحافظة، وبلغ إنجازه 68%.

كما تعمل الأمانة على تنفيذ ممشى نموذجي بشارع الملك فيصل الغربي، وذلك بإزالة الأرصفة المتهالكة، وتنفيذ رصيف مشاة وفق المعايير المعتمدة بطول 2680 م، وبلغ إنجازه 38%، وتنفذ ممشى ضاحية الملك فهد بطول 2500 م، الذي يضم مسارات خاصة بالمكفوفين ومسارات ربر للجري وأرصفة للمشاة مع ساحات مخصصة لألعاب الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وألعاب القوى، وبلغت نسبة إنجازه 23%.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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