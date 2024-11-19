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السيد الصدر يخاطب الحكومة العراقية بشأن أمرين مهمين

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر في تدوينة على منصة (X) تابعتها الخليج 365، "أود التنبيه لأمرين مهمين:

 

الأمر الأول: على الحكومة العراقية السير نحو (تعداد سكاني) شفاف ونزيه بعيدا عن التدخلات الخارجية والحزبية، وعلى الشعب إعطاء إحصائيات دقيقة لبيان الحقائق على وجهها الصحيح والدقيق فهناك من يريد تزييفها.

 

الأمر الثاني: على الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي.. العمل على تشريع قانون منع الإستيراد من بعض الدول الداعمة للكيان الصهيوني وخصوصاً الداعمة له بالسلاح بشرط عدم الإضرار بالإقتصاد العراقي.. فهذا أقل ما تقوم به الجهات العراقية المختصة وفاءً للشعبين الفلسطيني واللبناني.. وهذا هو المتوقع من الدولة الممانعة: العراق العظيم".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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