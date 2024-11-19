انت الان تتابع خبر السيد الصدر يخاطب الحكومة العراقية بشأن أمرين مهمين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر في تدوينة على منصة (X) تابعتها الخليج 365، "أود التنبيه لأمرين مهمين:

الأمر الأول: على الحكومة العراقية السير نحو (تعداد سكاني) شفاف ونزيه بعيدا عن التدخلات الخارجية والحزبية، وعلى الشعب إعطاء إحصائيات دقيقة لبيان الحقائق على وجهها الصحيح والدقيق فهناك من يريد تزييفها.

الأمر الثاني: على الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي.. العمل على تشريع قانون منع الإستيراد من بعض الدول الداعمة للكيان الصهيوني وخصوصاً الداعمة له بالسلاح بشرط عدم الإضرار بالإقتصاد العراقي.. فهذا أقل ما تقوم به الجهات العراقية المختصة وفاءً للشعبين الفلسطيني واللبناني.. وهذا هو المتوقع من الدولة الممانعة: العراق العظيم".