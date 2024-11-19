السيد: بطَل عملية تفتيش حقائب هوكشتاين قال له "نحن بلد السيادة وما حدا يلعب معنا"

أشار النائب جميل السيد، الى أن "هوكشتاين وصل صباح اليوم وهنالك شبه إجماع لبناني يأمل بأن تؤدي وساطته إلى نجاح وقف الحرب والنار بما يحفظ حقوق وحدود لبنان".

ولفت السيد، الى أن "في الشكل والاستقبال، فقال الإعلام أنّه جرى تفتيش حقائب هوكشتين في مطار بيروت بالطريقة نفسها التي خضع لها لاريجاني قبله بأسبوع، وقال شهود عيان أنّ هوكشتاين لم ينزعج من التفتيش كما إنزعج لاريجاني، بل وأنّه غمَز بعينه وإبتسم لمن كانوا يفتّشونه، وأنّ بطَل عملية التفتيش في المطار لاحظ الغمزة فقال: ليك حبيبنا، نحنا مش عم نفتّشك لأنو فتّشنا قبلك لاريجاني، نحنا بلد السيادة، تفتيش يعني تفتيش على الكلّ، وما بتفرق معنا لا أميركا ولا إيران، وما حدا يلعب معنا… ولا يزال التصفيق مُلَعلعاً في المطار".