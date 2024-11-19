شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. إغلاق 9 منشآت ورصد 1434 مخالفة في حملات على مراكز الاسترخاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة منطقة الرياض في إطار جولاتها الرقابية، حملة تفتيشية استهدفت مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم في الرياض، ضمن جهودها لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير التنظيمية المعتمدة.

وبلغت الزيارت التي قامت بها الأمانة خلال شهر الماضي 413 زيارة، وأسفرت عن رصد 293 منشأة مخالفة، وتسجيل 1434 مخالفة، وإغلاق تسع منشآت. نفذت أمانة الرياض في إطار جولاتها الرقابية، خلال شهر أكتوبر 413 زيارة ميدانية لعدة منشآت، متضمنةً مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم في العاصمة؛ لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والتنظيمية، وتحقيق بيئة آمنة للجميع.

لرياض مستدامة... This is a Twitter Status— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) https://twitter.com/Amanatalriyadh/status/1858888049947467966?ref_src=twsrc%5Etfw أبرز المخالفات وأوضحت الأمانة أن أبرز المخالفات التي ضُبطت تضمنت مخالفة اشتراطات ممارسة الأعمال التخصصية، وعدم التقيد بارتداء الزي الموحد للعاملين، وتدني مستوى النظافة العامة والشخصية، وإهمال صيانة تجهيزات المراكز مثل كراسي المساج التالفة، وتخزين الأغراض الشخصية للعاملين في أماكن غير مخصصة، وعدم حفظ المنظفات والمطهرات والأدوات المستخدمة في خزائن مغلقة، وتردي حالة المباني، بما في ذلك وجود تشققات في الجدران والأرضيات، وترك فتحات تصريف المياه مكشوفة، وعدم توفير لوحات إرشادية، وممارسة أنشطة مخالفة للتراخيص الممنوحة.

وأكدت استمرارها في تنفيذ الجولات التفتيشية على جميع المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، تنفيذًا لاستراتجيتها في رفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان وزوار العاصمة، وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والتنظيمية لتحقيق بيئة آمنة وصحية للجميع.

