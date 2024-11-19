شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 11 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على شمال ووسط غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 8 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، على منزل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال 8 شهداء من عائلة واحدة داخل منزلهم في منطقة مشروع بيت لاهيا، الذي تعرض إلى قصف عنيف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

كما واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف للمناطق الشرقية لشمال قطاع غزة المحاصر بشكل كامل منذ 6 أسابيع، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 2300 فلسطيني، وإصابة واعتقال الآلاف، وتدمير واسع للمنازل والمنشآت الفلسطينية والبنية التحتية. قصف وسط غزة كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف على المناطق الشرقية والشمالية من المخيم.

وفي الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال احتجزت مركبة إسعاف واعتدى على طاقمها في المخيم، الذي يتعرض منذ صباح اليوم الثلاثاء لعملية اقتحام واسعة، أسفرت عن استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح.

بالإضافة إلى الاعتداء على المنازل والمحال التجارية، كما خلف دمارًا واسعًا في البنية التحتية.

