شكرا لقرائتكم خبر عن الخريّف بمنتدى مسك: المملكة منطقة جذب لرواد الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية