شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس": الترتيبات التنظيمية للرئاسة ترفع كفاءة الخدمات الدينية بالحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية للرئاسة، التي تمهد لمرحلة متقدمة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الدينية وتحسين الأداء بما يليق بمكانة الحرمين الشريفين دينيًا وتوجيهيًا وإرشاديًا.

وأوضح الشيخ السديس أن هذه الموافقة تسهم في تعزيز الأداء الديني في جميع قطاعات الرئاسة من خلال حوكمة مؤسسية تركز على قياس الأثر الديني، وتنفيذ المهام والإجراءات بدقة وجودة عالية، مما يضمن تقديم خدمات متميزة للحجاج والزوار.

وأكد أن هذه الترتيبات تعزز التنسيق بين الإدارات المختلفة، وتضمن تسهيل الجهود المبذولة لخدمة الحرمين الشريفين، مع تحسين تجربة الزائرين والقاصدين عبر توفير أجواء إيمانية ملائمة.

و أعرب الشيخ السديس عن تقديره لما تبذله القيادة الرشيدة من دعم واهتمام متواصل للحرمين الشريفين، داعيًا الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يديم على المملكة الأمن والرخاء.