شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة بيكهام والان مع تفاصيل الخبر

تعرض لاعب منتخب مصر، أحمد رمضان بيكهام، لإصابة قوية في الظهر خلال مباراة منتخب الفراعنة أمام نظيره منتخب بوتسوانا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وأكد محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري، في تصريحات صحفية عقب المباراة، أن بيكهام تعرض لكدمة قوية في منطقة الظهر، مما اضطره لمغادرة أرض الملعب خلال أحداث الشوط الثاني.

وأضاف أبو العلا أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية دقيقة، بما في ذلك الرنين المغناطيسي، لتحديد حجم الإصابة بدقة وتحديد الفترة التي يحتاجها للتعافي والعودة للملاعب، معربا عن أمله فى أن تكون الإصابة بسيطة وأن يتمكن بيكهام من اللحاق بالمباريات المقبلة.

وتعادل منتخب مصر أمام بوتسوانا إيجابيا بنتيجة 1-1 خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 المقررة بالمغرب.

تقدم منتخب بوتسونا بالهدف الأول عن طريق أمتلا كيباثو فى الدقيقة 8، قبل أن يتعادل تريزيجيه للفراعنة فى الدقيقة 16 من زمن المباراة.

خاص منتخب مصر المباراة بتشكيل في حراسة المرمى مصطفى شوبير، وخط الدفاع: عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، محمد ربيعة، محمد حمدي، وفي الوسط: مروان عطية، ناصر ماهر، محمود حسن تريزيجيه، والهجوم: عمر مرموش، طاهر محمد طاهر، مصطفى محمد.

وفي مباراة ثانية لحساب نفس المجموعة، فاز منتخب موريتانيا بهدف دون رد على الرأس الأخضر، وهو الفوز الذى لم يشفع للمرابطين لمرافقة مصر إلى النهائيات، حيث تجمد رصيدهم عند النقطة السابعة خلف مصدر المتصدر بـ14 نقطة، وبوتسوانا صاحبة الـ8 نقاط.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025، في صدارة المجموعة الثالثة، بوصوله إلى 14 نقطة من الـ6 مباريات بواقع 4 انتصارات وتعادلين.