شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 19-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 19-11-2024.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء وهم: فرتيكا للصناعة والتجارة، وبريميم هيلثكير جروب، وبنك فيصل الإسلامى المصرى بالجنيه، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وبريميم هيلثكير جروب، وسماد مصر (ايجيفرت)، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومطاحن مصر العليا، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكو، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية.



البورصة تخسر 10 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالى، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقى 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 96.2 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.3% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.03%، والعرب على 21.67%، واستحوذت المؤسسات على 28.12% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.87%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 1.7 مليار جنيه، 19.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.2 مليون جنيه، 23 مليون جنيه، 1.6 مليار جنيه، 40 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 30688 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 38056 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 13465 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8282 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11468 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 8562 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1826 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 116 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 24.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.66%.

- اكت فاينانشال للاستشارات بسعر إغلاق 3.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.14%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بسعر إغلاق 3.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.91%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 71.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.48%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.62%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 51.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.92%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 106.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.41%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 46.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 8.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.88%.

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 3.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.86%.